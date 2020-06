Avaliação do Comitê de Crise sobre ações no fim de semana em Missal foi positiva

A ação conjunta realizada no sábado (27), entre a polícia e setores de fiscalização do município de Missal, desenvolveram uma força-tarefa no sentido de coibir festas clandestinas, justamente para evitar aglomerações, além de verificar se as atividades comerciais estavam realmente acatando o decreto do final de semana e o Toque de Recolher proposto.

Em reunião na manhã desta segunda-feira (29), o Comitê de Crise avaliou de forma positiva a ação. De acordo com representantes dos setores envolvidos, o comércio do município acatou o decreto e não houveram problemas. O setor foi elogiado pelos integrantes do Comitê de Crise por entenderem a necessidade de momento. Apenas algumas situações foram verificadas, onde os envolvidos foram orientados.

Para o próximo fim de semana ainda não estão definidas as medidas que serão adotadas. Para isso, o Comitê de Crise deve se reunir novamente durante a semana para avaliar as medidas que serão adotadas em outros municípios da região. Desde já, o município, que tem o suporte do Comitê de Crise, não pretende adotar o lockdown, que seria o fechamento total do comércio.

No início da reunião, foram repassadas as informações dos atendimentos de síndromes respiratórias durante a semana. Desde segunda-feira, até o último domingo, foram registrados 93 atendimentos. A boa notícia do final de semana, é que dos últimos 20 exames que aguardavam resultados de covid-19, apenas dois, um sábado e um domingo, foram positivos. Missal conta com 26 casos ativos.

Ocupação de Leitos de UTI

A preocupação dos gestores continua em relação aos leitos e UTI (Unidades de Terapia Intensiva) disponíveis na região. A taxa de ocupação tem aumentado nos últimos dias. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, a Macrorregional está com a taxa de ocupação em 85%. São 104 leitos, sendo que 88 estão ocupados. São apenas 16 leitos livre para uma população de quase 2 milhões de habitantes.

Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 93,3% conforme os boletins de domingo, 28 de junho. São 30 leitos em Foz, onde 28 estão ocupados. No Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, são 20 leitos disponíveis, todos ocupados, conforme último boletim publicado pelo próprio Hospital.

A preocupação das autoridades, é quanto à necessidade de utilização desses leitos. Até o momento o retrospecto de Missal é favorável, pois, todos os casos confirmados apresentaram sintomas leves. Houve apenas um internamento no município no hospital Nossa Senhora de Fátima, que no dia seguinte já recebeu alta. Justamente para minimizar as chances de algum quadro grave, é que o Comitê adota medidas que visam a prevenção.

No Estado do Paraná, segundo o boletim de Domingo (28), são 20.516 casos de covid-19 com 586 mortes. Missal está com 47 confirmados, 38 por PCR e 09 testes rápido, com 21 curados, ou seja, 26 ativos até o momento. São 16 suspeitos, que aguardam resultados de exames. Nenhum internamento por covid-19 no município de Missal.