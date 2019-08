Autoridades do esporte falam sobre acidente fatal de piloto

Não é só a comunidade cascavelense que ficou consternada com o falecimento do piloto de arrancada Ivan Possamai Júnior, durante as disputas da 3ª etapa do Campeonato Sul-Brasileiro, na categoria Dianteira Turbo A, no fim de semana, em Chapecó (SC).

A polícia civil de Santa Catarina investiga o acidente para apurar possível responsabilidade criminal, enquanto a Confederação Brasileira de Automobilismo emitiu nota de pesar e disse já ter entrado em contato com Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina para obter mais detalhes do ocorrido.

Por sua vez, a federação catarinense disse que “a pista e sua área de frenagem estão devidamente homologadas e vistoriadas com todas as licenças e seguros, guard rail devidamente instalados e com reforços de concretos de 3 toneladas em suas bases”.

Disse ainda que não sabe se ocorreu algo com o piloto antes do acidente, “mas sabemos que ele não abriu o paraquedas e não fez uso de nenhum dispositivo que diminuísse a aceleração, e que o impacto pode ter ocorrido a 220 km/h, no local averiguamos que a borboleta estava funcionando e que o conta-giros estava travado nos 7.800 giros. Estamos aguardando os laudos das perícias para entender o ocorrido”.

A Federação Paranaense também lamentou o fato. Ivan, de 42 anos, era experiente nas pistas. Ele, que competia também no Rio Grande do Sul, possui registro em competições realizadas pela entidade estadual desde 2014, e seu melhor resultado foi o vice-campeonato paranaense de 201m, em 2017.

