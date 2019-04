A Policia Civil de Capitão Leônidas Marques efetuou prisão preventiva, na tarde de ontem (15/04), por descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de homicídio.

Tinha sido decretada medida protetiva de urgência em face do autor, por ameaças proferidas em outra ocasião, e no último dia 04 houve o descumprimento das mesmas, ocasião em que o autor ameaçou a vítima com uma faca, vindo a acertar um golpe no filho dela, que entrou na frente em sua defesa.