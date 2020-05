Autor de “Bicho do Paraná”, João Lopes morre aos 69 anos de idade

Autor de uma das músicas-símbolo do Paraná, o músico paranaense João Lopes da Silva morreu às vésperas de completar 70 anos de idade (faria aniversário dia 25 de maio), após complicações de uma cirurgia de transplante de fígado e rim feita no dia 30 de abril. Ele estava internado no Hospital São Vicente, em Curitiba.

João Lopes compôs a música “Bicho do Paraná”, uma espécie de “hino” cantada por quase todo paranaense com mais de 30 anos. “Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná… A vida pra mim na cidade grande tá difícil pra dana; A gente que nasceu no mato, No mato tem que morar… No mato a gente se ajeita, Tudo o que se planta dá; Quero voltar pra minha terra, Pro norte do Paraná”, diz trecho da letra.

O músico era do norte do Estado, nasceu em Califórnia em 25 de maio de 1950. Seu primeiro disco gravado, chamado “João Lopes”, foi lançado em 1981 pela gravadora Continental. Uma das faixas dele é da música “Bicho do Paraná”.