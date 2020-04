Autódromos e kartódromos do Paraná liberados para treinos

Amparada pela Lei 20.189, decretada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Júnior, a Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) liberou ontem os autódromos e os kartódromos do Paraná para treinos, cabendo aos clubes e às associações estabelecerem as normas e seguirem as orientações das autoridades de saúde dos municípios, do Estado e da União. A determinação foi comunicado aos clubes e às associações filiadas à entidade, pelo ofício 08/20, assinado pelo presidente Rubens Gatti.

Segundo Rubens Gatti, com a lei do Estado, que libera as atividades de oficinas mecânicas, será possível fazer treinos e testes nas praças esportivas. Mas isso tem que seguir o que cada município determina.

Ele acrescenta que a medida se faz necessária para permitir que todo o corpo técnico do automobilismo volte a trabalhar, minimizando o impacto social, pois toda a classe depende financeiramente desse trabalho.

“Os clubes estabelecerão as normas, procurando evitar aglomerações e com todas as exigências das autoridades de saúde”, diz Rubens Gatti, acrescentado que a FPrA continuará dialogando com as autoridades e atenta a todos os desdobramentos, até que as competições possam ser liberadas.

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), através de seu presidente Waldner Bernardo de Oliveira, o Dadai, baixou a Portaria 02/2020, estabelecendo que caberá às Federações Estaduais decidirem sobre o reinício das atividades automobilísticas nos estados, respeitando as leis federais, estaduais e municipais.

Para:CLUBES e ASSOCIAÇÕES filiados a FPRA

Ilmos. Srs. Presidentes.

Ref.: ATIVIDADES AUTOMOBILÍSTICAS.

A Federação Paranaense de Automobilismo – FPRA -, por seu Presidente, Sr. Rubens Maurílio Gatti, ciente de que a atividade automobilística envolve centenas de preparadores, mecânicos e auxiliares cujas famílias dependem financeiramente destes para a sobrevivência, e por analogia estando liberada a atividade das oficinas mecânicas no Estado Paraná, decide liberar as atividades inerentes ao automobilismo no Estado, desde de que atendida toda e qualquer orientação ou determinação das autoridades da área da saúde, seja Federal, Estadual ou Municipal.

Assim, cada CLUBE ou ASSOCIAÇÃO ficará responsável pelo cumprimento das normas e ou procedimentos expedidos pelas autoridades acima mencionadas, evitando a disseminação da COVID-19.

Certos do cumprimento das normas por parte dos respectivos Clubes e Associações, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rubens Maurílio Gatti: Presidente

Rubens Gatti adianta que os clubes devem seguir as orientações das autoridades de saúde de cada município

Crédito: Victor Lara

Em Cascavel, depende da prefeitura

Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, informou que já manteve contato com Walter Parcianello, novo secretario de Esportes de Cascavel, entregando-lhe vários documentos.

A partir de agora, os documentos serão analisados pelo procurador do Município, que dará um parecer a respeito da liberação do Autódromo Zilmar Beux.

O Kartódromo Zilmar Beux já está liberado para trabalho dos mecânicos nos boxes. No entanto, treinos continuam proibidos. Assim, também dependerá na mesma análise do procurador do Município.

Edivan Monteiro

O kartista Edivan Monteiro, que ainda se recupera de um acidente sofrido em outubro do ano passado, quando sofreu uma lesão no pé direito, está de aniversário hoje.

Motociclismo

Treinos de motociclismo poderão ser realizados no Autódromo Zilmar Beux assim que a Prefeitura de Cascavel liberar. Já as competições depende da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo).