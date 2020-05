Autódromo será reaberto hoje

Com o treino programado de Marcelo Beux, o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, será reaberto hoje para treinos. Amanhã estão confirmados treinos de motovelocidade e durante o dia de hoje pilotos da categoria Marcas deverão confirmar treinos para domingo. Para terça-feira estão programados treinos de Fórmula 3, com a equipe de Dárcio dos Santos, tio do piloto Rubens Barrichello. Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, destaca que os treinos seguirão as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde, visando impedir a disseminação do coronavírus. Nos casos das motos, por exemplo, serão somente duas motos por boxes, separadas um boxe sim e outro não.