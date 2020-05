Aumento do preço dos combustíveis começa a chegar ao consumidor final

No mesmo dia em que a Petrobras começou a repassar combustíveis às refinarias com aumento de 5% no litro da gasolina e de 7% no diesel, ontem (27), o consumidor final do produto já passou a ver o acréscimo do valor nas bombas de combustíveis. Foi assim em alguns postos de combustíveis em Cascavel, mas a tendência é que até o fim de semana todos os estabelecimentos comerciais do setor atualizem os preços.

“Houve aumento de 40 centavos às refinarias nos últimos dez, quinze dias, mas não houve repasse nos postos de combustíveis, que vivem um momento ruim nas vendas, mas com os custos mantidos. A margem foi mantida, mas agora não tem como não repassar. Alguns postos já estão aumentando o valor da gasolina em 20 centavos nesta quarta-feira [ontem], e a tendência é que nos próximos dias os valores estejam reajustados em todos os postos”, explica o diretor regional do Sindicombustíveis em Cascavel, Roberto Pellizzetti. Ainda de acordo com ele, por paridade, o etanol deverá subir de 10 a 15 centavos esta semana, e mesmo com os aumentos recentes anunciados pela Petrobras, o litro da gasolina não deverá custar R$ 4 aos motoristas quando todo o repasse chegar ás bombas. Antes da recessão no setor, o valor beirava os R$ 5.

Ontem em Cascavel o menor preço para o litro da gasolina comum foi R$ 3,54, no Posto Lamborghini, de bandeira branca. Nos postos de bandeira, o litro mais barato foi comercializado no V8 (Ipiranga), a R$ 3,57. Já o maior valor para o mesmo produto chegou a R$ 3,93, no Texaco (Ipiranga).

TOLEDO

Em Toledo, o valor mais baixo do litro de gasolina comercializado ontem (27) era de R$ 3,49, nos postos Atlântico, RG e Stop, todos de bandeira branca. Dos estabelecimentos de bandeira, o valor mais baixo para o litro da gasolina era R$ 3,57, no Posto Colonial (Shell). Já o valor mais alto chegou a R$ 3,85, no Panambi (bandeira branca).

Acumulado de 44,9%

Com o aumento que entrou em vigor ontem nas refinarias, o preço da gasolina acumulou alta de 44,9% apenas neste mês de maio, enquanto o diesel subiu 15,5% no período. Mesmo assim, o preço da gasolina acumula, em 2020, uma baixa de 30,8%. No caso do diesel, a redução é de 35,5% no ano. De acordo com a ANP (Agência Nacional de Petróleo), na bomba dos postos, a queda acumulada em 2020 é de 16,5% para o litro da gasolina e de 19,1% para o diesel. No mês de maio, apesar das seguidas altas do preço nas refinarias, a gasolina acumula queda de 3,2% e o diesel uma baixa de 5,7% nas bombas.

Postos pedem reabertura das lojas de conveniências

Em Cascavel, além da demanda por combustíveis, que caiu consideravelmente desde março, os donos de postos de combustíveis reclamam da limitação ao funcionamento das lojas de conveniências.

Isso porque pelo decreto municipal em vigor, elas só podem funcionar como as padarias da cidade, até às 20h e sem disponibilizar mesas e cadeiras aos clientes.

Por isso, o setor pediu ao COE (Centro de Operações de Emergências) a liberação para que esses espaços sejam enquadrados como os restaurantes, com horário de funcionamento até às 22h.