Audiência mapeia entidades que trabalham com políticas públicas sobre drogas

O Comad (Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas) realizou na manhã desta quarta-feira (11) uma audiência pública na Câmara de Vereadores para mapear os serviços feitos por entidades públicas e privadas envolvidas com políticas públicas sobre o assunto e que lidam com pessoas em situação de drogadição.

De acordo com o presidente do Comad, Everson Lopes da Silva, o objetivo da audiência é organizar o trabalho. “Queremos tomar conhecimento das entidades públicas, privadas que estão trabalhando sobre o assunto, o que fazem, onde estão, quais os recursos, as demandas, os resultados, as dificuldades…”.

Everson explica que uma nova lei está sendo formulada e o próximo passo é recolher todas as informações apresentadas na audiência, organizar o que foi apresentado e realizar os encaminhamentos necessários. “Feito o documento e depois isso transformado, tanto na questão da lei, quanto na questão dos objetivos e proposições de políticas públicas para o município”.

Uma das entidades que trabalha com jovens envolvidos com drogas é o HU (Hospital Universitário). A reguladora de saúde mental, Mônica Celis Stelmach, explica que o hospital possui uma ala para realizar a desintoxicação de pessoas de 0 a 17 anos, ou 18 anos incompletos, de todo o estado.

De acordo com ela, a maior parte dos jovens saem da região Norte e Oeste do estado e tem entre 12 a 17 anos. O hospital realiza uma avaliação para que o jovem receba o tratamento. “Eu converso com o médico ou com a assistente social que tem o primeiro acesso com o jovem. Eles ficam até 35 dias internados para o tratamento e normalmente contra a vontade deles”.

Durante o período de desintoxicação os jovens passam também por acompanhamento psicológico.

Outra instituição é a Secretaria de Educação que trabalha diretamente a prevenção com os alunos por meio do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) e da Patrulha Amiga. “A educação com os nossos alunos vai tratar da prevenção, do conhecimento, para que o aluno venha a conhecer o que isso vai causar na vida dele”.