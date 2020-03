ATUALIZAÇÃO: Restam apenas 800 doses da vacina contra a influenza em Cascavel

O PMI (Programa Municipal de Imunização) acaba de informar que ao meio dia em Cascavel só há vacinas na sede do PMI, que fica na Rua Presidente Kennedy, 2546 no Coqueiral.

No local, além do atendimento normal, há ainda a Blitz da Vacina, em que os idosos acima de 60 anos são imunizados dentro do carro.

Vale destacar que a Secretaria de Saúde recebeu 9,4 mil doses do Ministério da Saúde nesta segunda remessa. Na próxima semana, o Município receberá mais uma remessa de vacinas. Ou seja, todas as pessoas terão acesso à imunização.