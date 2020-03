ATUALIZAÇÃO: Campanha de Vacinação Contra Gripe será retomada na sexta-feira em Cascavel

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe está suspensa em Cascavel nesta quarta-feira (25) e nesta quinta-feira (26). A imunização será retomada apenas na sexta-feira (27) em três pontos de vacinação: Centro de Convenções e Eventos, Quiosque da Avenida Brasil e no PMI (Programa Municipal de Imunização), que fica na Rua Presidente Kennedy, 2546.

A primeira remessa com 16 mil doses encaminhada pelo governo federal acabou ainda ontem (24) no Município. Dessa forma, o governo municipal orienta que os idosos não saiam de casa, pois não tem vacinas hoje e amanhã.

Conforme a coordenadora do PMI, Cristina Carnaval, a vacinação é destinada apenas ao grupo de risco. “Nesta primeira etapa, que vai até o dia 16 de abril, nós estamos vacinados, por ordem do Ministério da Saúde, somente os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores da Saúde”, explica.

As vacinações no PMI e no Centro de Convenções e Eventos ocorrem por meio da Blitz da Vacina. Ou seja, os cidadãos são atendidos diretamente no carro, para evitar aglomerações. No entanto, os munícipes que forem a pé também serão atendidos nos locais.