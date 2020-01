Atraia boas energias para você e sua família com o poder do girassol

Além de deixar qualquer lugar ainda mais bonito e colorido, as flores também têm um perfume inigualável e são ótimos presentes. Mas elas ainda têm outra função: são capazes de atrair boas energias aos ambientes e às pessoas que as cultivam. Entenda melhor os seu benefícios espirituais e confira poderosas simpatias com girassol para deixar sua casa mais alegre e cheia de boas vibrações.

Se plantá-lo em sua casa, você e toda a sua família terão mais força. Caso seja dado como presente, simboliza boas energias. Confira magias infalíveis com essa flor:

Girassol da riqueza: em um domingo pela manhã, plante 11 sementes de girassol. Mentalize as flores crescendo e que está sentindo o calor e a energia do sol em seu corpo. Com muita fé, pense que suas finanças vão melhorar. Cuide da planta com carinho.

Encontrar o par perfeito: escreva o nome de seus pretendentes em pétalas de girassol. Coloque-as num prato e deixe por uma noite no sereno. O vento vai levar as pétalas e a que sobrar estará com o nome do seu par perfeito. Se sobrar mais de uma, deixe o prato novamente no sereno. Faça isso até sobrar apenas uma pétala no prato.

Proteger filhos: em uma noite de Lua Nova, retire as pétalas de um girassol e embrulhe em um lenço branco em que esteja escrito o nome dos filhos ou filhas, a quem você deseja dar proteção. Coloque esse pacotinho embaixo da cama dele ou dela e deixe lá por uma semana. Passado esse tempo, desfaça o pacote e jogue as pétalas de girassol no meio das roupas dele e o lenço no lixo.

Proteção na vida a dois: pingue quatro gotas de perfume de sândalo em um pedaço de pano amarelo. Costure com linha azul, formando um saquinho, mas deixe um lado aberto. Dentro dele, coloque uma miniatura de sol, as pétalas de um girassol e um papel branco com o nome do seu amor e o seu, escritos com caneta vermelha. Feche o saquinho e guarde embaixo do seu colchão pelo tempo que desejar. Nunca conte a ninguém sobre esse patuá e as simpatias com girassol.

Colocar fim às brigas: em quatro litros de água fervente, coloque cinco gotas de essência de alecrim, pétalas de girassol e um punhado de sal grosso. Espere a mistura esfriar, acenda um incenso de mirra no banheiro, com cuidado para não se machucar, e, enquanto o incenso queima, despeje o preparado do seu pescoço para baixo. Imagine que esse banho é capaz de tirar de você qualquer tipo de influência negativa. Depois, recolha as cinzas do incenso e sopre ao vento. Jogue os restos do banho no lixo.

Fonte: João Bidu