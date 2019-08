Atlético-MG recebe La Equidad pelas quartas da Sul-Americana

Belo Horizonte – A fase de quartas de final da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira (20) para as equipes brasileiras, com Atlético-MG x La Equidad, da Colômbia, pela rodada de ida. O jogo, marcado para as 21h30, no Independência, é encarado pelo Galo como a oportunidade de abrir vantagem e encaminhar uma classificação para a semifinal.

Vindo de derrota para fora de casa para o Athletico-PR, pelo Brasileirão, o time mineiro já tem os titulares definidos para enfrentar os colombianos. O técnico Rodrigo Santana confirmou o retorno do lateral-direito Patric, do volante Jair e do centroavante Ricardo Oliveira.

Do outro lado, o La Equidad, que é apenas o 19º colocado no Campeonato Colombiano e que faz sua melhor campanha na história da Sul-Americana, aposta suas fichas no meio-campista Stalin Motta, destaque e capitão da equipe. Outra peça importante do elenco comandado por Humberto Sierra é o goleiro Diego Novoa, 30, que veste a camisa da equipe há 21 anos – chegou aos 8 anos de idade e desde 2011 é titular.

BRASILEIROS

Amanhã será a vez de outros dois brasileiros irem a campo pela Sul-Americana. Corinthians e Fluminense iniciarão o confronto tupiniquim em Itaquera. Sem o técnico Fernando Diniz, demitido ontem, o Flu será comandado interinamente pelo auxiliar Marcão.