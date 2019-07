Atletas de Umuarama são selecionados para atuar no Avaí FC

Os atletas Felipe Barcaro, Felipe Guimarães e Pedro Boleta, atuarão no sub-9 de futsal do Avaí (Foto: Arquivo pessoal)

UMUARAMA – Três atletas de Umuarama foram selecionados para atuar na categoria de base do Avaí Futebol Clube. Felipe Barcaro, Felipe Guimarães e Pedro Boleta, os três com 9 anos, ficaram uma semana em Florianópolis/SC, passando pelos testes e avaliações de ingresso à equipe de futsal sub-9 do Avaí.

“Os atletas embarcaram para Florianópolis no último dia 4. Lá, eles realizaram treinamentos durante uma semana, com avaliações diárias, onde a equipe técnica do Avaí, percebeu a qualidade que os meninos têm e aprovaram sua entrada no clube”, conta o professor dos garotos Rodrigo Caliari.

Caliari é professor da Escolinha de Futsal Caliari e conta que há quatro anos treina os atletas mirins. “Estes garotos começaram a treinar futsal comigo aos cinco anos. Hoje percebo que o trabalho realizado com eles, e com meus demais alunos, está sendo reconhecido”, comemora Caliari, ressaltando que os treinamentos acontecem durante 3 vezes por semana.

Em agosto, os jovens atletas umuaramenses estarão representando o Avaí no Sul-Americano de Futsal Sub-9.

Outros clubes

O atleta umuaramense Matheus Belo, 12, está em Londrina realizando teste em campo para garantir uma vaga nas categorias de base do Londrina Esporte Clube. Belo treina na Escolinha Caliari há seis anos e já atuou pela equipe na Copa Smel de 2018.