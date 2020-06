Atividade de Arquitetura e Urbanismo transforma praça em Marajó com base na permacultura urbana

O conhecimento adquirido nas aulas traz resultados expressivos para o curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro FAG. As alunas Luana Gerona e Diele Borba foram agentes de transformação, juntamente com a comunidade de Marajó, distrito de Nova Aurora. As acadêmicas aplicaram um projeto de intervenção na praça principal.

O desafio foi proposto pela professora Andressa Ruschel, na disciplina de “Assentamentos Humanos: da Antiguidade ao Habitat III”, para o 5º período noturno e o 3º período integral. O trabalho utilizou como base os conceitos de permacultura urbana, que visa trabalhar o ambiente de forma social e sustentável. “A profissão do arquiteto e urbanista vai além da relação com o ambiente construído. Nosso compromisso é produzir o espaço urbano e mantê-lo para as próximas gerações”, explica Andressa.

O objetivo dessa atividade foi mostrar aos acadêmicos as várias vertentes e os elementos do espaço urbano: “Os problemas e as questões ambientais, através de leituras técnicas… depois sintetizamos em textos e figuras explicativas, levantamos informações no bairro delimitado para cada grupo. Após a identificação dos problemas, eles propuseram soluções com base nos conceitos de permacultura urbana, com uma das propostas aplicadas na prática”, acrescenta a professora.

Diele e Luana são moradoras de Nova Aurora. Luana foi criada em Marajó e a praça tem um significado especial para ela. Por esse motivo, a atividade também se tornou afetiva, ainda mais com o envolvimento da comunidade, que ajudou com a arrecadação das plantas e os pneus que foram usados como vasos.

Após o trabalho em conjunto, um novo cenário emoldura a Igreja de São Bom Jesus. “Para a melhoria da praça principal do distrito, foram propostos arborização e paisagismo, pois ali não existia nenhum tipo de flor, lembrando que elas deixam o ambiente mais alegre e vivo. Plantamos cinco árvores. Futuramente, serão instaladas duas lixeiras e será feita a pintura do meio-fio”, descrevem as acadêmicas.

Para definir o que seria necessário fazer na praça, as alunas contaram com a ajuda da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Aurora. Juntos, projetaram as mudanças e levantaram os recursos com a comunidade. “A praça estava sem atrativo visual e as pessoas já queriam fazer algo diferente por lá. O impacto foi imediato no bem-estar. Com poucos recursos conseguimos esse resultado, além de ser sustentável”, relata a secretária Juliana Correia.

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Solange Smolarek Dias, comemora essas iniciativas que mostram o potencial técnico e humanizado dos futuros profissionais. “A iniciativa, o profissionalismo e o empreendedorismo são valores dos professores e dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG. Agregamos a solidariedade e a gentileza urbana, o que em muito nos orgulha!”