Athletico-PR esquece Recopa para receber o Flu na Baixada

Curitiba – Vice-campeão da Recopa com a derrota por 3 a 0 para o River Plate na Argentina, na noite de quinta-feira, o Athletico Paranaense está de volta a Curitiba para receber o Fluminense neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Além da Série A nacional, o Furacão segue vivo em três competições. Nas oitavas de final da Libertadores e o adversário é o Boca Juniors e na Copa do Brasil é o Fortaleza, mas o foco está mesmo no compromisso com o Flu.

Isso porque o Athletico precisa se recuperar no Brasileirão. Após poupar seu time titular nas derrotas para Corinthians (2 a 0) e Flamengo (3 a 2), o rubro-negro ocupa a 12ª colocação, com apenas sete pontos, um acima da zona de rebaixamento e a três do G4.