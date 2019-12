Athletico-PR conhecerá neste sábado último rival da Liberta

Curitiba – O Athletico Paranaense conhecerá neste sábado (28) o último integrante do Grupo da Libertadores 2020, com o término do Torneio Clausura do Campeonato Boliviano. Todos os jogos da última rodada serão às 17h (de Brasília) e o campeão ficará com a vaga para a competição continental.

Atualmente, o Jorge Wilstermann (57 pontos) é o líder, seguido de perto por The Strongest (55) e San José (54). O Wilstermann, que vem de vitória (2 a 0) fora de casa sobre o Royal Pari, recebe o Oriente Petrolero, sexto colocado, neste sábado, enquanto o Strongest enfrenta o lanterna Destroyers fora de casa e o San José recebe o penúltimo colocado Guabirá.

Quem erguer o troféu do Clausura Boliviano se juntará também a Peñarol (vice do Uruguaio, atrás do Nacional) e Colo-Colo (vice do Chileno, atrás da Universidad Católica), além do Athletico Paranaense, campeão da Copa do Brasil.

O Bolívar foi campeão do Apertura Boliviano e, por isso, já está garantido na fase de grupos da Libertadores 2020. Está no Grupo B, ao lado de Palmeiras e Tigre.