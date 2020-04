Assistência intensifica atendimento social em parceria com entidades em Umuarama

As ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus da prefeitura contemplam pessoas em situação vulnerável. O fechamento de espaços de aglomerações (teatros, museus, bibliotecas, praças esportivas e outros) restringiu o atendimento presencial nos serviços socioassistenciais, mas o município acolherá a partir desta quinta-feira moradores de rua e andarilhos em estruturas adaptadas para dar conforto e segurança contra a disseminação do vírus.

O atendimento foi articulado com a Casa da Sopa Dr. Leopoldino, Associação de Amigos dos Moradores de Rua de Umuarama (Abrigo Noturno Chico Xavier), a Apromo – Associação de Apoio à Promoção Profissional, igrejas católica e evangélica, além da Associação dos Moradores dos Conjuntos Guarani I, II e III (que representa também o Parque San Marino e jardins Shangrila, Los Angeles, Vitória e Paris).

Nessas estruturas, pessoas sem abrigo terão alimentação (café da manhã, almoço e jantar), banho e colchões para pernoite, além de orientações de saúde. Os atendimentos são agendados por telefone (plantão) ou em contato com as entidades. “Alguns serviços foram ampliados pelo município graças a essas parcerias. O prefeito Celso Pozzobom não quer deixar nenhum grupo ou setor desamparado nesse momento de incertezas”, disse a secretária de Assistência Social, Izamara Amado de Moura.

A abordagem social é realizada pelas equipes do Centro POP, com apoio da Guarda Municipal; a oferta de passagem está mantida (também no Centro POP), bem como o monitoramento; a oferta de almoço continua na Casa da Sopa, enquanto lanches e jantar são servidos no Abrigo Noturno Chico Xavier e nas igrejas.

O município aumentou as vagas na associação de moradores do Guarani, após reformas custeadas pelo município. A rede de proteção reúne ainda entidades e representações religiosas e articulações com outras secretarias. A associação do Guarani fica na Rua Santa Rosa, 4460 (Parque San Marino). Com a Apromo, o município tem um trabalho realizado em parceria com o cuidado de evitar aglomerações.

Centro Diocesano

Como foi noticiado na edição de ontem do Jornal Tribuna Hoje News, a Mitra Diocesana da Igreja Católica cedeu ao município parte das instalações do Centro Diocesano de Formação, no Parque Tarumã, às margens da rodovia PR-489 (saída para Xambrê). A área foi reservada para internações em isolamento, caso o número de casos suspeitos de coronavírus ultrapasse a capacidade de atendimento da rede hospitalar. “O planto de atendimento do município está estruturado e pronto para o caso de necessidades. Não queremos chegar a utilizar este espaço, mas se for necessário ele estará pronto e adequado”, disse a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini.

Solidariedade

O prefeito Celso Pozzobom agradeceu a solidariedade de todos as entidades, as igrejas e organizações, “que entendem a proporção que este problema pode tomar e estão ao lado do município ampliando as estruturas de atendimento”, disse. “É nesse espírito de colaboração e com o comprometimento da população quanto às medidas preventivas e o isolamento social que vamos superar essa dificuldade”, completou.