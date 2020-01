Assassinato cruel: Acusados de matar casal são presos

Guaraniaçu – Foram presos na tarde desta terça-feira (7) os três homens acusados do assassinato do casal, Gerônimo Skulny, 62 anos e a esposa Juvência Rodrigues Skulny, 55 anos, registrado no último dia 3. Os dois foram mortos com golpes de faca e facão.

De acordo com a Polícia Civil os três que tem idades de 18, 25 e 28 anos, confessaram o crime durante depoimento e confirmaram terem assassinado o casal por vingança após um deles ter se envolvido em uma briga com Gerônimo.

Os três ainda afirmaram que não sabem quantos golpes deram nas vítimas, pois a ação foi rápida e sem oferecer chance de defesa ao casal. Eles confessaram ainda, que só mataram Juvência para que o crime não tivesse testemunhas.

Os três estão presos em Guaraniaçu a disposição da justiça.