Árvores são concretadas

Quando se fala em preservar a natureza, alguns exemplos parecem exagero. Na Rua Hélio Richard, no Bairro Cancelli, em Cascavel, árvores foram concretadas com a calçada. Elas estavam no meio do caminho e ali ficaram.

A Secretaria de Obras executou um projeto para arrumar um bueiro por onde passa um dos afluentes do Rio das Antas. O local não oferecia segurança devido à falta de calçadas. Por isso, houve a ordem para que fossem feitas.

O engenheiro Marcos Almeida, responsável pela obra, disse que foi um erro dos servidores e que tão logo soube do problema pediu para fazerem a correção. “Mandamos uns servidores mais novos para fazer a calçada, eles acabaram não se atentando a essa questão das árvores, mas já está tudo resolvido”.