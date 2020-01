Arrecadações em prol da educação

As aulas começam dia 5 de fevereiro e, pensando nas famílias que não têm condições de comprar materiais escolares, grupos de Cascavel procuram ajuda de voluntários para arrecadar materiais como cadernos, mochilas e estojos.

Um deles é o grupo Fazer o Bem, Sempre, que está arrecadando materiais desde o início do ano para distribuir para 60 alunos de 2 a 18 anos de idade.

De acordo com uma das voluntárias do grupo Mariana Cordeiro Carvalho, estojos e mochilas são os dois itens mais pedidos. “As pessoas doam mais lápis, cola branca, caderno pequeno, mas nós também precisamos de materiais para os alunos maiores”.

Ela conta que os cadernos universitários para alunos do ensino médio foram doados em um grande volume por uma pessoa da cidade.

O grupo aceitará doações até o dia 28 deste mês. Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato com Mariana, pelo telefone (45) 99929-0277. Podem ser doados materiais usados, desde que em boas condições.

Amor ao Próximo

Outro grupo dedicado à causa é o Amor ao Próximo, que faz ações solidárias durante todo o ano e tem cadastro de 85 famílias. Os voluntários estão arrecadando materiais escolares novos e usados para entregar para as famílias cadastradas com filhos em idade escolar. “Principalmente mochilas e estojos estamos pegando usados mesmo porque é difícil de conseguir novos. Já lápis e cadernos pedimos que sejam novos, porque as crianças escrevem bastante e sobram poucas folhas para aproveitar”, explica a voluntária Mariany Zanini.

O grupo também aceita valores em dinheiro. “Como algumas pessoas não têm tempo para comprar os materiais e trazê-los até nós, estamos aceitando doações em dinheiro. Depois que os materiais são comprados, nós prestamos contas para os doadores”, explica.

De acordo com ela, existem quatro contas bancárias abertas para receber as doações, pensando em tornar o processo de doação mais simples para os doadores. Quem tiver interesse em ajudar por entrar em contato pelos telefones (45) 99994-7802 com Mariany e (45) 99900-0220, com Maila. Também é possível levar as doações aos endereços Avenida Brasil, 3.199, sala 10, no Bairro São Cristóvão, e ainda na Rua Maranhão, 1.210, no Centro.

As doações podem ser feitas até o dia 24 deste mês para as entregas nos dias 26 e 27.