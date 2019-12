Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol concorrem ao prêmio “Rey de América”

Rio de Janeiro – Os finalistas do tradicional prêmio “Rey de América” foram anunciados ontem (23), pelo jornal “El Pais”. A honraria a ser entregue para o melhor jogador do continente sul-americano irá para um jogador do Flamengo, que dominou a votação preliminar e terá os três finalistas: Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O anúncio do vencedor será em janeiro.

O Flamengo também terá um representante entre os finalistas ao prêmio de melhor técnico do continente. Jorge Jesus vai competir com o argentino Marcelo Gallardo, do River Plate, e o espanhol Miguel Angel Ramírez, do Independiente del Valle.

O atual vencedor do prêmio de melhor jogador do continente é o argentino Pity Martínez, que atualmente está no Atlanta United e defendeu o River Plate no ano passado. O jogador desperta o interessa de clubes brasileiros para a próxima temporada.

Valorizado

Destaque de todas as competições que participou, o atacante Bruno Henrique é monitorado de perto por clubes da China, enquanto conversa com o Flamengo por uma valorização contratual. Comprado junto ao Santos no início do ano por R$ 22 milhões, Bruno Henrique quadruplicou seu preço em 2019. Para tirá-lo do Flamengo, será necessário desembolsar no mínimo R$ 90 milhões.