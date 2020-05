Arena da Baixada é candidata a receber a final da Libertadores

Curitiba – A Arena da Baixada, casa do Athletico Paranaense, é uma das 11 candidatas para receber a final da Copa Libertadores 2021, das edições de 2022 e 2023, além das finais da Copa Sul-Americana de 2021, 2022 e 2023.

“A Diretoria de Competições de Clubes da Conmebol informou que um workshop será realizado por videochamada com cada candidato na segunda-feira, 25 de maio, e terça-feira, 26 de maio, para definir conceitos para as finais e responder a todas as perguntas para a preparação do Dossiê de Candidatura, que deve ser apresentado na próxima sexta-feira, 29 de maio de 2020”, informou a Conmebol.

A final da competição passou a ser disputada em jogo único desde 2019, em um local pré-definido antes do início do torneio.

“Uma vez apresentado o Dossiê de Candidatura, a Conmebol avaliará as informações, as garantias enviadas e apresentará uma proposta de finalistas para o Conselho da Conmebol, que definirá as cidades que continuarão na disputa para sediar as finais. As cidades finalistas serão inspecionadas, uma vez que é possível viajar pela América do Sul e, após as visitas de inspeção, os relatórios serão novamente apresentados ao conselho do órgão de futebol sul-americano, que tomará a decisão final sobre os locais”, explicou a Conmebol.

Candidatas para a final da Copa Libertadores 2021

Curitiba – Arena da Baixada

Porto Alegre – Beira Rio

São Paulo – Arena Corinthians

São Paulo – Morumbi

Argentina – Buenos Aires – La Bombonera

Argentina – Buenos Aires – Monumental de Nuñez

Argentina – Buenos Aires – Libertadores de América

Argentina – Buenos Aires – Presidente Perón

Argentina – Cordoba – Mario Alberto Kempes

Chile – Santiago – Nacional

Equador – Guayaquil – Monumental Banco Pichincha