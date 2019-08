Aprender um novo idioma: qual a metodologia ideal?

Falar uma segunda língua é importante para relações interpessoais, desenvolvimento próprio e carreira. Apesar disso, apenas 5% dos brasileiros falam inglês, segundo pesquisa da British Council.

Para alfabetização bilíngue, há duas opções de metodologia: aprender a língua e aprender pela língua. “Aprender a língua consiste em um processo estruturado que segue um material didático a respeito de vocabulário, gramática e ortografia, com foco linguístico. Já aprender pela língua envolve aulas desenvolvidas com foco direcionado ao conteúdo e à cultura, utilizando o idioma como método de comunicação. Dessa forma, a linguagem é adquirida de maneira orgânica”, explica Fabiane Franciscone, gerente de educação básica e continuada do Sistema Fiep.

O Sistema Fiep oferece seis unidades do Colégio Sesi Internacional no Paraná, localizados em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá e Foz do Iguaçu. “No Colégio Sesi, os estudantes aprendem inglês pela língua, construindo conhecimento e desenvolvendo habilidades de comunicação interculturais. A nossa metodologia oportuniza ao aluno aprender o conteúdo através de diferentes perspectivas, aumentando a motivação e a confiança na língua e no assunto a ser ensinado”, explica Fabiane.

A aprendizagem pela língua permite explorar diversos assuntos e potencializar as competências dos estudantes envolvidos. Para crianças, estratégias de alfabetização incluem na aprendizagem da segunda língua exemplos práticos e momentos lúdicos. “É possível ensinar números, praticar experimentos científicos, envolver as crianças em projetos de arte ou conteúdos com foco acadêmico. Não há limitação, tampouco idade específica”, comenta Fabiane.

Quando mais velho, o aluno sai do ensino médio pronto para o mercado e com a oportunidade de se comunicar na língua inglesa utilizando as quatro habilidades: compreensão, produção oral, leitura e escrita.

