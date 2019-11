Após troca de tiros, polícia captura autor de latrocínio

A Polícia Civil de Alto Piquiri prendeu em flagrante dois suspeitos de terem participado do crime de latrocínio contra o senhor José Venancio em Alto Piquiri. A princípio, cinco pessoas foram detidas, mas somente dois ficaram recolhidos, já que, segundo o delegado Adaílton Junior, não há provas suficientes de que os outros tivessem envolvimento com o assalto à propriedade rural que terminou com a morte de um idoso. Um dos presos negou o envolvimento, mas passava pistas sobre rotas de fuga ao executor, além de ser o motorista.

O outro detido é conhecido como ‘Colombiano’ e foi capturado após ter trocado tiros com PMs nessa quinta-feira (21) pela manhã. Ele foi encaminhado ao Hospital Norospar de Umuarama. Ele é foragido da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (Peco) e possui quatro mandados de prisão em aberto. “Trabalho intenso, cansativo, horas e horas tentando localizar o autor. Mas conseguimos. Sabíamos que ele era um indivíduo perigoso”, ressalta o delegado Adaílton.

Com Colombiano estava um revólver Taurus de calibre 38 com uma munição intacta. A arma seria a mesma que foi tomada da vítima durante o roubo à propriedade rural. Além disso, uma pistola Taurus de calibre 380 com dez munições também estava de posse do suspeito.

O crime

Colombiano e o comparsa forma até o sítio de José Venancio, em de Brasilândia do Sul onde, se passando por policiais, mandaram que a vítima entregasse uma arma registrada na manhã de quarta-feira (20). O filho de Venâncio desconfiou da situação e uma luta corporal foi iniciada, até que houve um disparo e Venâncio foi atingido na cabeça. Os bandidos fugiram e a vítima foi socorrida, mas não resistiu.

Fonte: Tribuna Hoje News de Umuarama.