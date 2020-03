Após repercussão negativa, Bolsonaro revoga artigo que permitia suspensão de contrato de trabalho

Após ampla repercussão negativa, o presidente Jair Bolsonaro recuou e revogou o item mais polêmico da MP 927, que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por até quatro meses, inclusive a remuneração.

“Determinei a revogação do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário”, postou o presidente no Twitter há poucos minutos.

Com a mensagem, o presidente anunciou que revogou o trecho da medida provisória que previa, como combate aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia, a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses. A medida foi publicada pelo governo federal nesta segunda no “Diário Oficial da União”. O trecho revogado pelo presidente é o artigo 18. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, partidos políticos e entidades já haviam se manifestado contra pontos da MP editada pelo governo e defenderam aperfeiçoamento do texto.