Após perseguição, casal é preso transportando quase 300 kg de maconha em Alto Paraíso

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu durante ações da Operação Flagellum na tarde dessa quarta-feira (17), na BR-487, em Alto Paraíso (PR), mais de 300 Kg de maconha e prendeu um casal de namorados. A droga estava escondida no porta-malas e debaixo dos bancos de um Ford/Fiesta com placas de Ararangua (SC).

Os detidos desobedeceram ordem de parada da equipe policial e empreenderam fuga. O policiais adentraram na viatura e iniciaram o acompanhamento tático, sempre zelando pela integridade física de outros motoristas. Durante a fuga, o casal lançava na pista artefatos conhecidos como “miguelitos”, comumente usados para furar pneus de veículos. Além disso o condutor forçava ultrapassagens e ainda jogava seu carro contra outros veículos buscando causar acidentes e cessar o acompanhamento.

Após vários quilômetros de perseguição, o motorista perdeu a direção e capotou, o veículo teve um princípio de incêndio, que foi logo contido pelos policiais. Em seguida, os policiais fizeram uma busca e encontraram os entorpecentes escondidos no interior do carro. Também verificaram que o veículo era dotado de sistema que soltava fumaça do escape, destinado a dificultar visualização de quem segue atrás.

Aos policiais o casal afirmou que teriam pego a droga na cidade de Naviraí (MS) e levariam até a cidade de Tubarão (SC).

Foi necessário acionar a equipe do SAMU para prestar socorro inicial às vítimas, porém não sofreram nenhum ferimento grave.

Os envolvidos irão responder pelo crime de tráfico de drogas. O condutor também responderá por dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia e trafegar em velocidade incompatível com a segurança. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Xambrê (PR).