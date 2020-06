Após perseguição, brasileiro e libaneses são detidos tentando entrar ilegalmente no Paraguai

Após uma perseguição no rio Paraná em Foz do Iguaçu, a Marinha do Paraguai deteve, com a ajuda da Polícia Federal do Brasil, três pessoas que tentaram entrar ilegalmente no país. O procedimento foi na tarde desta terça-feira (16).

Durante uma patrulha, os militares interceptaram uma embarcação brasileira. Na abordagem, o condutor e outros dois homens disseram que estavam pescando.

Enquanto os documentos de identidade estavam sendo verificados, de acordo com a marinha, o motorista do barco fez uma manobra e tentou fugir para o lado brasileiro, deixando toda a documentação para trás. Imediatamente os militares solicitaram apoio para a Polícia Federal do Brasil.

Fonte: Portal da Cidade