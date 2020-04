Policiais Militares de Alto Piquiri apreenderam por volta das 22:30 de domingo (12) um homem por ameaça. A vítima teria discutido com o acusado na rua no bairro Saltinho do Oeste, após ter ido buscar seu filho na escola. Houve luta corporal e a vítima conseguiu tirar o revólver de calibre 32 da mão do agressor, que se evadiu do local tomando rumo ignorado. A arma foi apresentada à PM. O autor da ameaça identificado e está sendo procurado.

