Após fuga, PRF apreende veículo roubado com carga de cigarros

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na madrugada desta terça-feira (10), um veículo Ford/Ecosport de cor preta carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão se deu quando a equipe da PRF em fiscalização na BR-277, na região de Laranjeiras do Sul deu ordem de parada ao condutor do veículo Ecosport, o qual desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

A equipe perseguiu o veículo que entrou na cidade e foi perseguido até uma área de vegetação e pastagem onde colidiu contra um barranco e tombou o carro. O condutor fugiu pela vegetação em meio à escuridão e não foi encontrado.

A equipe constatou que o veículo estava totalmente carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, e foi roubado em setembro deste ano em São José dos Pinhais/PR. Estava equipado com rádio transceptor e a placa utilizada era de outro veículo.

O veículo com os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel para os procedimentos cabíveis.