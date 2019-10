Após festa, aluno da GM de Cascavel e PM instrutor trocam tiros com policiais militares

A Polícia Civil está ouvindo as 13 pessoas envolvidas em um confronto, no qual uma mulher ficou ferida, registrado na madrugada desta quinta-feira (24) na Estrada Chaparral, em Cascavel.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, tudo teria começado quando uma equipe da Patrulha Rural Norte, acompanhada de dois alunos em formação da Guarda Municipal, avistaram cinco veículos em alta velocidade em uma estrada rural seguindo em direção à BR-163.

Reforços da Patrulha Rural Sul e da Rocam foram solicitados. Enquanto as Patrulha Rural Norte e Sul ainda permaneciam no local inicial da abordagem, a viatura da Rocam seguiu uma caminhonete Hilux que teria feito uma manobra brusca para tentar fugir da abordagem, acessando a BR-277.

A viatura seguiu o veículo dando sinais de luz e também sonoros (giroflex). Ainda segundo o BO, tiros foram disparados de dentro da caminhonete em direção aos policiais. Os PMs revidaram e dispararam quatro vezes contra o veículo.

Quando um dos passageiros foi atingido pelos disparos a caminhonete parou. O motorista da caminhonete era o tenente responsável pelo curso de formação da Guarda Municipal, que estaria em visível estado de embriaguez, de acordo com o que consta no BO, e um dos passageiros que teria atirado contra a Rocam era um dos alunos da Guarda Municipal em formação. Ele teria dito ter disparado com a arma do tenente a pedido dele.

A parada aconteceu porque a esposa do aluno da GM foi alvejada e o tenente ordenou que ela fosse levada ao hospital pelos policiais. Além disso, ainda teria ameaçado soldados de prisão e ordenado que a abordagem terminasse ali, conforme consta no BO.

A mulher foi levada ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Ela passou por uma cirurgia e continua internada.

Outros envolvidos

Enquanto o confronto acontecia, as Patrulhas abordaram uma segunda caminhonete que conseguiu fugir do local e duas motocicletas que eram ocupadas também por alunos em formação da GM. Eles relaram que todos estariam em uma confraternização com o tenente que coordena o curso.

Após as patrulhas alcançarem a equipe da Rocam, o tenente instrutor “ordenou” que todos fossem ao 6º BPM.

No Boletim de Ocorrência consta também um trecho em que é citada uma criança na caminhonete do tenente, que teria alcançado a ele a arma, da qual ele retirou a munição e ordenou que ninguém o seguisse.

Tudo estranho

As equipes foram para o Batalhão da Polícia Militar. O tenente instrutor teria chegado ao local mais de uma hora e meia depois do ocorrido, já com outra roupa e sem a caminhonete.

Está destacado no Boletim de Ocorrência que o oficial teria procurado os alunos da GM que estavam na Patrulha Norte em local reservado.

Depois disso foi solicitado que o oficial realizasse o teste do etilômetro, o qual ele recusou afirmando que queria falar com o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Rubens Garcez. O oficial permaneceu no local e só cerca de quatro horas depois do ocorrido é que o teste de bafômetro foi realizado, o qual não teria apontado embriaguez.

Em resposta à questionamento do Jornal O Paraná, a Prefeitura de Cascavel disse “que todas as informações devem ser buscadas junto a 15ª SDP que conduz as investigações”. Já a Polícia Militar não retornou as solicitações.