Após confusão, curso da GM vira dúvida

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Após uma confusão com confronto entre policiais militares, aluno do curso de formação da Guarda Municipal de Cascavel e o policial instrutor do curso na madrugada dessa quinta-feira (24), abriu-se uma incógnita sobre a continuidade do Curso de Formação da Guarda, que está em vias de ser concluído.

O diretor das Guardas Municipal e Patrimonial de Cascavel, Antonio Volmei dos Santos, diz que faltam quatro dias para o fim do curso e que cabe à PM indicar um novo instrutor. “O curso termina na terça-feira [29]. Os alunos estão na última fase do treinamento que é de estágio com as equipes da Polícia Militar, por isso havia alunos nas viaturas que realizaram a abordagem… Precisamos esperar que a PM, responsável pelo curso, indique outro instrutor e os treinamentos sejam finalizados”.

A formatura da turma está marcada 9 de novembro.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que a responsabilidade de dar sequência ao curso é da Polícia Militar do Paraná. “Eu não sei o que aconteceu, não sei o que levou a esse episódio lamentável, mas acho que ‘poucas’ são as justificativas para tamanha barbaridade… Já solicitei informações do caso e, claro, vamos analisar quais reflexos que isso pode ter na sequência dos trabalhos que temos na parceria da formação da guarda que já está praticamente concluída”.

Entenda o caso

A Polícia Civil está ouvindo as 13 pessoas envolvidas no confronto – no qual uma mulher ficou ferida – registrado na madrugada de ontem (24) na Estrada Chaparral, em Cascavel.

Uma caminhonete que estaria sendo dirigida pelo policial instrutor do curso da GM, com vários passageiros, teria fugido de uma abordagem policial e disparado tiros contra as viaturas. Os policiais reagiram atirando. Uma mulher que estava na caminhonete foi atingida e então o veículo parou. A mulher foi operada e está internada no HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

O instrutor, aluno do curso e outras pessoas estariam voltando de uma festa no interior de Cascavel. Os policiais que registraram a ocorrência relataram que ele estava visivelmente embriagado, mas, quando fez o teste de bafômetro, horas depois, deu zerado.

A Polícia Militar afastou todos os envolvidos das atividades da rua. O caso também é investigado pela Delegacia de Homicídios de Cascavel, que emitiu nota afirmando que a situação é considerada grave e só deve se manifestar após ouvir os envolvidos.