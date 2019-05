Após asfalto, ruas recebem sinalização horizontal e vertical

As ruas do Bairro Montreal em Santa Terezinha de Itaipu, beneficiadas com a execução das obras do programa Tapete Preto receberam as pinturas horizontais de sinalização e instalação de sinalização vertical através de placas. Outras regiões também foram atendidas com a sinalização horizontal e vertical, como é o caso do Jardim Curitiba, 3ª Parte e as Ruas Maranhão, São Paulo e Rio de Janeiro no Bairro Parque dos Estados.

Esta foi mais uma etapa do programa Tapete Preto que totalizou 27.703,78 m² de pavimentação asfáltica, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida à população. Os investimentos são frutos de recursos do Governo Federal e também Estadual.

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Santa Terezinha de Itaipu (DEMUTRAN) Mauro Sousa alerta os motoristas que passarem por essas ruas para ficarem atentos durante os trabalhos das pinturas de faixas e instalação das placas de sinalização. “Nessa fase de execução, é um pequeno transtorno temporário que trará benefícios e conforto a toda população itaipuense”,