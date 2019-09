Após 11 anos, Polícia identifica suspeito da morte de Rachel Genofre

A integração da base de dados entre Paraná, São Paulo e Brasília permitiu a identificação nessa quinta-feira (19) de uma pessoa suspeita da morte da menina Rachel Genofre. O caso ocorreu em 2008 e teve grande repercussão. O corpo foi encontrado em uma mala na rodoviária de Curitiba.

Detalhes da nova situação do caso serão fornecidos pelo secretário da Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho Soares. Em breve divulgaremos mais informações.

O caso

O assassinato brutal de Rachel ocorreu em novembro de 2008. A menina de 9 anos, desapareceu na saída do Instituto de Educação, escola em que ela estudava no Centro de Curitiba. Seu corpo foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba no dia 5 de novembro de 2008.

Rachel foi encontrada com sacolas plásticas na cabeça e envolvida em dois lençóis dentro de um saco de lixo.

Laudos comprovaram que a menina sofreu violência sexual e diversas agressões.

Ao longo dos onze anos, a Polícia Civil chegou a prender suspeitos. Cerca de 100 exames de confronto de DNA foram realizados, mas todos deram negativo.