Aplicativo Paraná Serviços tem mais de 10 mil downloads em dez dias

Uma forma de fazer serviços rápidos, práticos e de fácil acesso, o aplicativo Paraná Serviços já está facilitando a vida do trabalhador autônomo no Paraná. Foi o que aconteceu com o gesseiro Alexandre Alves da Silva, 33 anos, contratado por meio do app para fazer aplicação de gesso, sancas e molduras e acabamentos. “Essa oportunidade foi essencial para que eu pudesse mostrar meu trabalho, solucionar rapidamente o problema do contratante e receber meu pagamento da maneira em que ficou acordado”, conta.

E a demanda só tende a aumentar: o aplicativo lançado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho registrou mais de 10 mil downloads feitos pelas plataformas Android e iOS em apenas em dez dias – um número bastante significativo.

O secretário Ney Leprevost diz que o app não só aumenta a geração de empregos como busca também facilitar qualquer tipo de prestação de serviços, de forma rápida e fácil. “Querermos chegar a 100 mil downloads em breve”, afirma.

O bom desempenho foi celebrado pelo diretor do Departamento do Trabalho, Eder Colaço. “Esse resultado imediato, com apenas uma semana do lançamento do aplicativo, mostra que a busca por empregos autônomos é uma saída para quem está atrás de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, pois possibilita que a pessoa possa contratar e que possa realizar serviços em diversas áreas, aumentando cada vez mais a geração de renda no Paraná”.

MAIS DE 100 CATEGORIAS – O aplicativo, uma ferramenta digital que faz a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços, tem cadastradas mais de 100 categorias de serviços como diarista, encanador, pintor, garçom, cozinheiro, marido de aluguel, veterinário, web designer, ator, dentro outras diversas áreas incluídas na plataforma.

Segundo o assessor de Gestão Inteligente e Inovação da Secretaria, André Telles, a principal finalidade do Paraná Serviços é aproximar o contratante do trabalhador autônomo e com essa aproximação oferecer determinado serviço, fazendo com que essa grande necessidade da busca de emprego diminua. “A principal vantagem desta ferramenta desenvolvida pela Celepar é fazer essa aproximação e colocar os serviços prestados pelos autônomos em uma enorme vitrine virtual”, diz.

FICA A DICA – O gesseiro Alexandre da Silva reforça a sugestão para que os prestadores de serviço não percam tempo para se cadastrar no aplicativo. “Essa é uma forma arranjar um emprego rápido e também de mostrar o seu serviço, vendendo o seu trabalho para todos”.