Apac: audiência pública será remarcada

A audiência pública para discutir a situação carcerária de Cascavel, agendada para hoje, foi cancelada e uma nova data será definida. A mudança ocorreu porque duas presenças importantes para a discussão do assunto não foram confirmadas: o secretário de Estado de Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, e o juiz da Vara de Execuções Penais, Paulo Damas.

Antes do anúncio do cancelamento do evento, o deputado estadual Coronel Lee – que já se posicionou contra a construção da unidade penal da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em um terreno doado pela Prefeitura de Cascavel na BR-369, enviou uma convocação para todos que são contrários à obra comparecessem na Câmara de Vereadores durante a audiência.

Lee não explicou as razões de ser contra a unidade prisional.