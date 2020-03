Ano olímpico: COB cancela eventos com público e convoca reunião com Confederações

Rio de Janeiro – Em pleno ano olímpico, no qual diversos torneios classificatórios ou que somam pontos para Tóquio 2020 já foram suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou, nessa sexta-feira (13), medidas de precaução que vão desde o cancelamento de eventos com público a uma reunião marcada para quarta-feira (18) com os presidentes das Confederações Brasileiras para tratar de ações relacionadas ao tema.

“Desde o início do ano, o COB já emitiu dois comunicados sobre o coronavírus às Confederações. O primeiro, em janeiro, trazia orientações preventivas aos atletas e comissões técnicas, com o objetivo de reduzir o risco de infecção. No mês seguinte, a entidade recomendou que quaisquer informações e atualizações relativas ao assunto fossem repassadas à comunidade esportiva, inclusive envolvendo viagens para países com alto risco de transmissão”, disse o Comitê em nota.

As ações práticas a partir de agora também foram detalhadas: cancelamento do Festival 100 dias para Tóquio, que seria organizado nos dias 18, 19 e 21 de abril, em Brasília; cancelamento do envio de representantes para a visita de inspeção ao Japão que seria realizada de 15 a 22 de março; determinação de que a Seletiva Olímpica de Natação, no Parque Aquático Maria Lenk, entre 20 e 25 de abril, seja realizada sem a presença de público; e cancelamento o Encontro Olímpico que seria realizado no dia 2 de maio, no CT Time Brasil, onde o COB passaria orientações aos atletas brasileiros já classificados para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Medidas futuras

Na nota, o Comitê também não descartou a realização de outros eventos sem a presença de público: O COB segue dando suporte para que a preparação e classificação de atletas e equipes do Brasil sofram o mínimo de impacto, dentro do cenário atual. Portanto, o COB, em conjunto com as Confederações Brasileiras Olímpicas, avalia alternativas para os eventos realizados no Brasil, como realizar competições com portões fechados, adiar ou mesmo o cancelar as mesmas, caso seja necessário.