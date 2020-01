Ano Novo Chinês traz espetáculos inéditos a Foz do Iguaçu

Pela primeira vez, Foz do Iguaçu vai receber as celebrações do Feliz Ano Novo Chinês. O evento, com apresentação da Companhia Artística e Cultural da Província de Henan, ocorrerá em duas datas: no dia 24 de janeiro, no Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, para convidados e imprensa, e no dia 25, a partir das 19h, na Praça da Paz, com entrada gratuita.

A passagem do Ano Novo em Foz do Iguaçu é uma parceria entre a Embaixada da República Popular da China, Consulado-Geral da China no Brasil, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural e Itaipu Binacional, com apoio do Fundo Iguaçu, Visit Iguassu, ICMBio e Cataratas do Iguaçu S/A. Além de Foz do Iguaçu, a celebração acontecerá também em São Paulo (SP), Brasília, Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Recife (PE).

O espetáculo da Companhia Artística e Cultural da Província de Henan será dividido em duas partes: apresentação de artes marciais dos monges guerreiros do Templo Shaolin e show de dança e música folclóricas chinesas da Companhia de Música e Dança de Zhengzhou.

“O Ano-Novo chinês é a maior festa dos chineses. O evento é realizado em todo o mundo e Foz do Iguaçu vai estar em destaque, não só pela importância que está dando ao evento, mas, também, por serem as Cataratas do Iguaçu um atrativo turístico muito admirado pelos chineses. A comemoração terá cobertura da CCTV, a maior rede de televisão da República Popular da China, o que deve trazer muita visibilidade para o destino”, afirma o conselheiro cultural da Embaixada da China no Brasil, Shu Jianping.

Fluxo turístico

No ano passado, o lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu recebeu 19.719 visitantes da China, um crescimento de 7,3% em comparação ao ano anterior, quando 18.371 chineses visitaram a unidade de conservação. Já no lado argentino do Parque Nacional do Iguaçu, o número de visitantes chineses foi de 11.748, em 2019, ante 9.747, em 2018.

Até o momento a Prefeitura Municipal já assinou quatro convênios com instituições chinesas e, recentemente, firmou diversas parcerias estratégicas, como assinatura do memorando de entendimento de cooperação e amizade entre as regiões turísticas da Grande Muralha, em Badaling, na China, e das Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina.

“Ano passado, firmamos parceria com a WTCF – Federação Mundial das Cidades Turísticas, comandada por Pequim, para troca de experiências, e já asseguramos a sede do evento da WTCF das Américas, em 2021. E, agora, a celebração do Ano Novo Chinês vem se somar ao Festival da Lua Cheia, que já está em sua terceira edição, como forma de estreitarmos os laços de amizade, culturais e turísticos entre o Brasil e a China”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Feliz Ano Novo Chinês

Em 2019, as celebrações do Feliz Ano Novo Chinês expandiram-se para mais de 140 países com 500 cidades envolvidas, tornando-se o evento mais influente e abrangente de intercâmbio cultural entre a China e o mundo.