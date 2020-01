Anjo do dia – Veja qual seu anjo protetor

Anjo do dia

Anjo do dia

Anjo do dia 25 de janeiro

Pahaliah é o anjo protetor de hoje. Ele ajuda a descobrir todos os enigmas das religiões e auxilia a conversão dos povos ao cristianismo. Quem nasce sob sua influência desenvolve desde cedo uma personalidade forte, é autêntico e luta por grandes ideais.

Anjo do dia 26 de janeiro

O anjo protetor do dia 26 é Nelchael. Ele é invocado para destruir o poder do inimigo, contra calúnias. Quem nasce sob sua influência demonstra serenidade, moderação nas palavras, equilíbrio entre o espiritual e o material. Tem forte capacidade de liderança.

Anjo do dia 27 de janeiro

O anjo protetor do dia 27 é Ieiaiel. Ele domina a fortuna, o renome, a diplomacia e o comércio. Quem nasce sob sua influência tem o espírito norteado pelo princípio da mudança, porque sabe que nada é permanente. É original e exótico no pensar e no agir.