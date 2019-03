Anjo do dia 28 de maço de 2019

O anjo que rege o dia 28 de Março é o Haziel, da hierarquia angelical dos Querubins. São os guardadores dos registros sagrados e ajudam para que o plano divino seja cumprido. Dizem que são os guardiões da luz e das estrelas. Protegem a humanidade para que todos se sintam positivos e prósperos.

Diz a tradição judaica que Adão ficou doente e então Raziel lhe entregou um livro que continha todos os tipos de ervas do mundo e que poderiam curar toda a humanidade. Devido a isso, todas as grandes descobertas da medicina foram atribuídas à Raziel. Cogita-se que foi através de sua inspiração que o Dr.Bach conseguiu descobrir as 38 essências florais.