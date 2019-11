Ana Novais sem partido

Na intenção de deixar o PPL (Partido Pátria Livre), a vereadora de Umuarama, Ana Novais revelou que teve que apelar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pois ainda está em período de mandato político pelo partido, como parlamentar no município.

Apesar de ainda estar no PPL, já se anuncia como uma vereadora sem partido e ainda assim pretende se lançar como pré candidata a prefeita. Segundo a parlamentar, o que a fez tomar a decisão, foi a fusão do PPL com o PCdoB (Partido Comunista do Brasil).

“Em maio desde ano tive a notícia desta fusão do partido com o PCdoB e foi então que resolvi deixar a sigla. Fui presidente do PPL e me elegi como vereadora pelo partido, com o apoio do deputado Marcio Pacheco, acompanhada de um grupo que me ajudou a organizar o PPL à época em Umuarama. Mas esta fusão com o PCdoB é que me fez tomar tal decisão”, lembra.

Ana Novaes diz ainda que tem outros intuitos e outras ideologias. “Sair do partido é um direito meu e não me vejo trabalhando com as ideologias que o partido tem a partir desta fusão com o PCdoB. Estou lutando para deixar o partido. Estou aguardando a decisão judicial e até março de 2020 estarei decidindo em qual partido estarei ingressando”, conta.

A vereadora disse que, apesar de ainda estar aguardando o tramite da Justiça Eleitoral, vem recebendo várias propostas de alguns partidos. “Fui procurada por alguns partidos e até tentamos o PSL (Partido Social Liberal), mas não deu certo, além de acreditarmos que o partido venha a se coligar com o grupo que estaremos montando no futuro”.

Ana explica ainda que a decisão de se lançar em uma pre candidatura à prefeitura de Umuarama não foi uma decisão só dela. “Fui procurada por representantes de associações de bairros e outras pessoas que me pediram para me lançar. Sou consultora política, estou analisando o melhor momento e como ficarão as coligações para que possa tomar alguma decisão, mas a princípio tenho interesse”, comenta a vereadora, ressaltando que nenhuma ação política deverá ser tomada por ela enquanto não desembaraçar o imbróglio que a envolve na Justiça Eleitoral.

