Amop repudia declaração de diretor do PNI sobre a “Estrada do Colono”

A Amop manifestou contrariedade a declarações do diretor do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Carlos Baptiston, à imprensa regional, que tornou pública posição antagônica à luta pela reabertura da “Estrada do Colono”.

Na nota, os prefeitos citam preconceito, abuso e discriminação ao povo do Paraná, na fala do diretor. “Por óbvio, respeitamos a opinião de qualquer pessoa. Mas é impossível aceitar que funcionário público federal venha ‘impor’ o que é melhor para os nossos municípios e para a nossa gente”, cita o documento.

A entidade defende sua posição histórica em relação à luta pela reabertura da estrada-ecológica e sugere ao servidor público que leia a Carta Aberta aos Senadores da República, elaborada pela Amop, documento que defende a preservação ambiental e a soberania nacional. “Nós sabemos que a nossa estrada ecológica trará somente benefícios”, complementa.

Veja abaixo a nota na íntegra: