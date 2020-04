Amop discute estratégias para o retorno das aulas na rede pública

Cascavel – Prefeitos, secretários de Educação e procuradores jurídicos das 54 prefeituras da área de abrangência da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) participaram ontem (16) de videoconferência para discutir estratégias que culminem no retorno das aulas da rede pública municipal.

Banco de horas negativas a professores, antecipação de férias e outras medidas estão em estudo para serem implementadas nas respectivas Secretarias Municipais de Educação.

E ainda: reposição das aulas em sábados, domingos, feriados e durante o recesso de julho também podem ser medidas adotadas pelas prefeituras.

De acordo com o prefeito de Matelândia e presidente da Amop, Rineu Menoncin, o Texeirinha, a preocupação é não prejudicar os alunos com a perda do ano letivo. Existe, inclusive, a possibilidade de o ano letivo atual só ser concluído em 2021.

Existem muitas peculiaridades individuais e a intenção da Amop é uniformizar os procedimentos para que as medidas possam ser adotadas em conjunto.

Serão disponibilizadas ainda pela Amop aos municípios normativas que nortearão as atitudes administrativas.

Por fim, foi criada uma comissão de secretários voltada à elaboração das diretrizes a serem cumpridas pelos municípios da Amop. Essa comissão é composta por representantes de 12 municípios.