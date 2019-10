AMISTOSO | Brasil enfrenta Nigéria em Singapura

Em mais uma oportunidade para o técnico Tite fazer testes, a seleção brasileira enfrenta a Nigéria neste domingo, às 9h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. A partida terá transmissão pela TV Globo e pelo SporTV. Na última quinta-feira (10), o Brasil ficou no empate por 2 a 2 com o Senegal, em jogo que também foi realizado no Eestádio Nacional de Singapura. Por sua vez, a Nigéria, focada na disputa do Campeonato das Nações Africanas, não atua desde o dia 22 de setembro, quando foi goleada por Togo por 4 a 1. Antes, também em Data Fifa de setembro, foi derrotada por 2 a 1 pela Ucrânia. Na próxima semana, a Nigéria fará o jogo de volta com Togo, em casa.