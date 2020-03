Ambulatório da Dengue prestou quase 7 mil atendimentos em Assis Chateaubriand

Em preparação para uma estrutura de referência no atendimento a pacientes com sintomas do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand informa que encerrou as atividades do Ambulatório da Dengue, criado excepcionalmente ao público com sintomas da doença a qual o município entrou em epidemia, tendo já registrado 1.199 casos, desde agosto do ano passado – cenário também vivido em todas as regiões do Paraná.

Nos 24 dias de atuação, o Ambulatório da Dengue contabilizou o impressionante número de 6.992 atendimentos. Durante o período, foram realizadas 1.758 consultas médicas (média de 74 por dia) e 6.964 consultas de enfermagem (média de 290 por dia).

Os números não incluem pacientes que procuraram atendimento com sintomas de dengue nas demais Unidades Básicas de Saúde do município e em hospitais.

“O objetivo do ambulatório foi cumprido, tendo feito essa expressiva quantidade de atendimentos. Para isso, designamos um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e recepcionista, que orientaram, avaliaram e fizeram o tratamento dos pacientes que contraíram a doença”, destacou o secretário de Saúde, Renato Augusto Marcon.

Na oportunidade, ele anunciou que, na segunda-feira (30), entrará em funcionamento o Ambulatório de Referência para Atendimento a Suspeitas de Coronavírus. A estrutura vem sendo instalada na Unidade Central Maria Efigênia e contará com vários profissionais, que estão sendo capacitados para atender a demanda de pacientes com sintomas do COVID-19, esperada nas próximas semanas.