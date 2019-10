Ambientalista faz projeto de Hospital Veterinário

Reportagem: Milena Lemes

Inspirado nos grandes centros urbanos, o ambientalista Ednilson de Souza Bezerra sugeriu à administração de Cascavel a construção de um Hospital Veterinário Municipal, com foco em animais de rua e assistência a famílias de baixa renda. “A cidade tem muitos animais abandonados na rua e que precisam de cuidados, que ficam doentes. O hospital seria para essa população de animais”, explica.

Ednilson criou um grupo de proteção aos animais em uma rede social e conta que sempre recebe pedidos de ajuda. “Esses dias eu recebi a ligação de uma senhora que mora no Bairro Morumbi porque em frente à casa dela havia dez cachorros e ela não sabia a quem pedir ajuda. O hospital poderia oferecer auxílio na locomoção dos animais e alojamento deles”.

Além disso, a ideia é que o local funcione como um CRA (Centro de Referência Animal), equipado com clínica, farmácia, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, alojamentos para os animais que passarem por tratamentos extensos e que promova para os animais alimentação, higiene e saúde.

De acordo com o ambientalista, o CRA poderá realizar parcerias com universidades, estabelecimentos veterinários, organizações não governamentais de proteção animal e com a iniciativa privada.

Ele entregou na semana passada o projeto ao prefeito Leonaldo Paranhos. A reportagem questionou, via assessoria de imprensa, se já tinha algum posicionamento a respeito, mas não houve resposta.

Pneus que viram camas

Para proporcionar um ambiente confortável e seguro para os animais de rua passarem a noite, o ambientalista Ednilson Bezerra tem um projeto que visa transformar pneus antigos em camas. “Um pneu demora 500 anos para se decompor na natureza, então, além de contribuir para o meio ambiente, as caminhas dão mais conforto aos animais”.

Os pneus são provenientes de uma borracharia parceira de Ednilson. Agora, ele busca parcerias com um supermercado no Bairro Canadá e com uma casa de ração no Bairro Morumbi para instalar as camas.