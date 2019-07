Alvinegros brasileiros decidem vaga às quartas da Sul-Americana

Belo Horizonte – Após vencer o confronto de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro, o Atlético-MG recebe o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30, no Independência, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, com a vantagem do empate.

O Botafogo perdeu a sua invencibilidade na competição justamente com esse revés para o Galo, e agora precisa reverter o placar na casa do rival para avançar na competição.

Por outro lado, o Atlético entrou na segunda fase, vindo da fase de grupos da Libertadores, e estreou com derrota para o Unión La Calera por 1 a 0. No jogo da volta, venceu pelo mesmo placar e nos pênaltis triunfou por 3 a 0.