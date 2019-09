Alunos da rede municipal participam do plantio de árvores e de flores

Pelo menos 60 alunos da Escola Municipal Quintino Bocaiúva, do Bairro Cataratas em Cascavel, participaram nessa terça-feira (17) das atividades alusivas à Semana da Árvore em Cascavel. Neste segundo dia de ações promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente, as crianças é que foram os atores principais. Junto com os técnicos da Sema e dos professores, estudantes do segundo ano plantaram flores e os maiorzinhos, do terceiro ano, ficaram com a missão de plantar mudas de nativas.

O jardim da escola foi o local escolhido para o trabalho prático, que fez a festa da garotada. Foram plantadas cinco mudas de árvores que agora serão cuidadas pelos alunos para que cresçam e possam promover sombra e melhorar a arborização do pátio. E o ajardinamento deixou o local mais acolhedor. As crianças ajudaram a plantar 150 mudas de flores de época e também serão incentivadas a zelar pelas plantas, com ações ambientais permanentes.

Ações continuam até sábado

A Semana alusiva foi aberta na segunda-feira(16) e continua em Cascavel até sábado (21), dia dedicado à Árvore. Nesta quarta-feira (18), a partir das 14h, a equipe de educação ambiental do Zoológico Municipal receberá pelo menos 70 alunos de escolas municipais. Será trabalhada a importância da árvore, como as sementes de dispersam, exemplos de sementes, frutos e árvores, realizadas brincadeiras e realizada entrega de lembrancinhas para as crianças, além de distribuição de 70 mudas de árvores.

Quinta-feira – dia 19

9h – Cmei Profª Marilza Padilha Rocha Arruda – Bairro Guarujá -Rua dos Trevos, 513. Adequação da arborização em área externa e interna da escola e também plantio de flores.

9h- Recuperação e adequação de nascente e da mata ciliar na área rural – propriedade particular – parceria com a empresa Master Class. Plantio de 80 mudas de árvores.

10h – Horta do Sanga Funda – Recuperação e adequação de nascente.

Sexta-feira – dia 20

9h – Escola Romilda Ludwig Wiebbeling – Estrada Rio da Paz, Km 3 – Recreio Paraíso. Adequação da arborização em área externa e interna da escola e também plantio de flores.

Sábado – dia 21 – Dia da Árvore

9h – Dia Mundial da Limpeza – Recuperação de nascente – Fonte Santa Maria – Plantio de 100 mudas.

11h – Horta do Sanga Funda – Recuperação e adequação de nascente com plantio de 150 mudas.