Alternativa para controlar nematóide

O nematóide é uma praga que pode reduzir em até 90% a produtividade de lavouras como a soja, o milho, o feijão e o café. O verme microscópico, presente no solo, parasita as plantas e compromete o seu sistema radicular, causando desenvolvimento anormal, baixo crescimento, raízes deformadas, e folhas amareladas. Extensionistas do Instituto Emater estão divulgando entre os produtores o plantio de Crotalaria spectabilis como forma de controlar a praga. A leguminosa reduz sensivelmente a população de nematoides no solo, além de fornecer nutrientes para as plantas. No noroeste do Estado, alguns produtores já adotaram o plantio de crotalária no inverno. É uma forma de manter o nematóide sob controle e ainda fazer a rotação de culturas. O extensionista Sílvio Cesar dos Santo Ferrari, afirmou que o nematóide penetra na raiz das plantas e suga os nutrientes, comprometendo seriamente o seu desenvolvimento e produtividade. “A crotalaria elimina alguns fluidos que podem diminuir a ocorrência da praga ou até mesmo eliminar o nematóide do solo”, observou. Além disso, o extensionista lembrou que a leguminosa também aumenta o volume de matéria orgânica do solo e auxilia no controle da erosão.

Produtores estão conhecendo de perto os detalhes do plantio da crotalária. Os técnicos do Instituto Emater já promoveram ao menos um dia de campo para mostrar como é feito o manejo. A leguminosa é cultivada no inverno, em vez do milho safrinha. “A crotalária também pode ser plantada no verão. Ela ajuda a fazer a rotação da cultura e melhora a reciclagem de nutrientes do solo”, informou Ferrari.

O extensionista informou que o plantio da crotalária é feito com semente. “Se for o plantio solteiro usa-se 15 kg de semente por hectare. Já o cultivo consorciado com aveia, por exemplo, é feito com 8 a 10 kg por hectare”, acrescentou. Ele disse que a semente precisa de boas condições de umidade e solo não compactado durante o plantio. “Noventa dias depois da semeadura ocorre o florescimento. Neste período deve ser feita a dessecação ou, nas propriedades menores, o produtor pode usar o rolo-faca na área. Assim ele evita que a crotalária sementeie e cause problemas para a lavoura seguinte”, explicou.

Para saber mais sobre o cultivo os produtores podem procurar o Instituto Emater da sua cidade.