Alerta: Vítima perdeu R$ 50 mil

Após perceber aumento de golpes praticados em Cascavel, a Polícia Civil de Cascavel pede para que a população fique mais atenta. Um dos golpes “novos” registrados – até um por semana – é o do “motoboy”. “Uma pessoa liga para as vítimas e diz que elas tiveram cartão de crédito clonado ou sofreram tentativa de clonagem. Aí solicitam alguns dados e orientam que as vítimas cortem o cartão de crédito e o entreguem a um motociclista, que vai ao endereço da vítima. Com os dados repassados e os que constam no cartão, saques e compras são realizados pelos bandidos”, explica a delegada Anna Karyne Turbay Palodetto.

Ela lembra ainda que nenhuma agência bancária faz o recolhimento do cartão e que, mesmo cortado, o cartão não está invalidado e permite transações. Uma das vítimas identificadas teve prejuízo de R$ 7 mil nesse tipo de golpe.

Outro golpe aplicado com frequência na cidade e região é o da OLX. “O estelionatário procura anúncio de um veículo no site da OLX e tenta encontrar compradores usando o anúncio. Durante a negociação ele diz à vítima que deve o valor do veículo a um terceiro e que o depósito precisa ser feito na conta daquela pessoa. E, quando a transferência é feita, o produto não existe”, explica o delegado Fernando Zamonner.

Ele alerta para que se faça contato direto com o vendedor e verifique o produto pessoalmente antes do pagamento, e sempre no nome do proprietário do veículo.

Uma das vítimas – que pediu para não ser identificada – revela que perdeu R$ 50 mil. “O vendedor era bem simpático e parecia inteligente. Eu até tentei marcar de encontrar com ele pessoalmente, mas ele disse que estava viajando a trabalho e precisava pagar a dívida naquele dia. Pediu para eu ajudar, depositando o valor e ele me entregaria o carro no dia seguinte na minha casa”, relata a vítima. O dinheiro era herança do avô.

A vítima procurou a polícia nessa quinta-feira após a divulgação do alerta e espera que o golpista seja preso e punido.