Alerta total: Dengue já atinge 40 municípios do oeste

Reportagem: Juliet Manfrin

Foz do Iguaçu – Os casos de dengue seguem preocupando as autoridades de saúde, revela o boletim epidemiológico semanal divulgado ontem (15) pela Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná). Desde 1º de agosto já foram confirmados 682 casos no Estado, dos quais 120 na região oeste.

Na semana passada eram 596 em todo o Estado e 106 no oeste.

A regional com maior concentração de casos é a 9ª, de Foz do Iguaçu. Na semana passada constavam 84 confirmações, e nesta semana subiram para 93. Na 10ª Regional de Cascavel havia 16 casos há uma semana e agora são 20. Na 20ª Regional de Toledo eram seis casos e agora são sete.

A boa notícia é que não há registro de mortes pela doença no Estado, mas já foram registrados dois casos de dengue grave, ambos na Regional de Foz do Iguaçu, e 17 com sinais de alarme, nove no oeste, sendo oito na de Foz e um na de Cascavel.

É importante destacar ainda que no ciclo 2018/2019 – nesse mesmo período do ano – os casos eram inferiores, que mais tarde se confirmaram em epidemia. No boletim correspondente a outubro de 2018, havia 29 casos em todo o Paraná, sete na regional de Foz do Iguaçu, um na de Cascavel e três na de Toledo. Somavam, portanto, 11 casos. Ou seja, aumento de quase 1.000%.

No Estado, 226 municípios têm notificações da doença e 108 têm casos confirmados. Na região, dos 50 municípios, 40 deles já tiveram confirmações de dengue neste ciclo.

A situação mais preocupante é em Foz do Iguaçu, com 43 casos positivos. Vale destacar que o atual ciclo começou em 1º de agosto.

Epidemia

O Paraná já tem dois municípios em epidemia: Santa Isabel do Ivaí, com 35 casos, e Inajá, com 16 casos. Doze municípios estão em situação de alerta, dentre eles Lindoeste, com cinco casos.

No Estado há 5.972 notificações para a dengue, mais de 1,2 mil delas somente na região oeste.

“Na próxima estação, com os dias ainda mais quentes, abafados e chuvosos, os casos podem aumentar muito mais”, alerta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Dos três casos de febre chikungunya registrados no Paraná, um é de Foz do Iguaçu. Não há registros de zika vírus no Estado até o momento, mas há notificações de uma dessas duas doenças em pelo menos 12 municípios da região. Somente em Cascavel são oito notificações para chikungunya e nove para zika vírus.